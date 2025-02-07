上路前喝1杯暖身 汽機車駕駛的恐怖後果曝光

農曆新年開工後又是春酒旺季，桃園警分局昨晚規劃各項勤務加強取締酒駕，在好發事故路段設攔檢點及移動式照相機，攔下2名汽機車駕駛「臉紅紅」，1拒測、1超標同遭吊銷駕照、汽機車牌照也遭查扣2年，警方重申，防制酒駕、超速等重大違規將持續取締告發。

桃園分局表示，龍安派出所昨夜在桃園區中山路執行就駕路檢勤務，發現34歲詹姓男子駕車蛇行，攔停發現他的面色紅潤、全身散發濃濃酒味，要求下車受檢，詎料，詹男跳針回應「我沒喝」也不配合，一一去電給眾親朋好友訴苦遭警方為難，耗費大半小時才表明拒測。員警告知拒測規定，當場開單告發，將裁處18萬元罰鍰、吊銷駕照，並拆汽車牌照查扣2年。

埔子派出所則是巡邏員警行經桃鶯路，發現46歲王姓騎士轉彎未打方向燈，上前攔查詢問時，發現騎士說話飄酒味，經檢測酒測值為0.2毫克，王男表示，因為天氣實在太冷，騎車外出前先喝了1小杯米酒暖暖身，沒想到會因沒打方向燈的違規被攔到，酒測值還超標；王男除遭吊扣駕照，機車牌照也得查扣2年。

桃園分局說，遵守交通安全規則是提升用路人安全的關鍵，酒駕肇事案件不僅受大眾高度關注，也是警方長期防制重點項目，昨晚於轄區內擇定幾個常發生事故路口實施封鎖式路攔檢勤務，也在易超速路段架設移動式照相機，針對酒駕、超速等重大違規加強取締告發，藉由嚴正執法作為，提升防制相關交通事故成效。

警方提醒，酒駕罰則自2023年6月30日起加重了，查獲酒駕的酒精濃度達0.15毫克的違規標準以上，將當場拆卸汽機車牌照查扣2年；若酒精濃度超過0.25毫克以上，除了扣牌，車輛移置保管後憑繳納罰款的收據領回，同時需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

另，嚴重超速也由原先60公里，下修為超速40公里，除了罰鍰，還會吊扣車輛牌照6個月。警方表示，降低車速可增加駕駛人的視野範圍、提升反應距離及空間，更可降低發生事故機率及嚴重性，駕車務必減速慢行，因此行車速度管理也列為防制交通事故的重點執法項目。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康