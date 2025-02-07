女網友稱母開刀要借款 台中70多歲男險遭詐50萬

台中70多歲林姓男子，日前被陌生女網友加入LINE好友，在每日噓寒問暖後，女網友稱母親需新台幣50萬元開刀，林男到銀行要匯款，行員發現有異報案，在員警勸說下成功避免遭詐損失金錢。

台中市警局太平分局今天表示，新平派出所6日上午10時多，接獲轄內國泰世華銀行行員通知稱，有男子疑似遭到詐騙，欲匯款50萬元到不明帳戶，請警方到場協助。

經員警到場了解，70多歲林姓男子於去年12月間，被陌生帳號主動加入手機通訊軟體LINE好友，發現為1名女性網友，對方開始每日的噓寒問暖互動。

日前女網友自稱，因母親生病手術需要籌措醫藥費，希望林男協助幫忙，日後將每月定期分期還錢，林男不疑有他當天便到住家附近銀行準備要匯款，經行員關懷提問下發覺有異，隨即通知派出所員警到場。

在員警說明相關詐騙手法後，才讓林男得知自己險遭詐騙，並感謝警方及行員協助守住所存積蓄。