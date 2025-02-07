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7旬老翁失蹤多日 今被發現沉浮在東勢一處水池內

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

東勢區東關路八段旁水利地水池據報發現1具浮屍，東勢分局11時45分獲報後，立即派員前往了解，經查該男子為豐原分局通報失蹤的70歲朱姓男子，經確認死者身分，目前初步排除外力介入，警方將依規定完成相關卷證，報請台中地檢署進行刑事相驗。

東勢分局表示，今年2月5日20時30分接獲豐原分局通報朱男定位於東勢區後，遂立即展開協尋，經調閱相關路口監視器釐清朱男行車軌跡，並針對定位的基地台附近持續加強協尋，直到今天中午11時45分許接獲民眾報案，稱於東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者就是70歲的朱男，死者的機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。

警方呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、張老師專線：1980尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供
東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供
東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供
東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供
東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供
東勢區東關路八段旁水利地水池內發現浮屍，經確認死者是70歲朱男，死者機車停在水池旁，初步排除他殺嫌疑。圖／民眾提供

浮屍 生命線 豐原

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