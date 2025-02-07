影／台南2騎士行車糾紛當街演出全武行 警依社維法送辦

「大家火氣要小一點啊！」有網友昨晚9時許在台南市中西區民族路二段上發現有2名機車騎士因行車糾紛，在大馬路上演出全武行，並將影片po上網引發討論。台南市警二分局據報後到場處理，指2騎士在該路口行車糾紛，發生口角糾紛，進而引發肢體衝突，警方依社維法將2人送辦。

第二分局副分局長陳勇志說，昨晚上9時許獲報，有民眾打架糾紛情事，立即調派警力趕赴現場查處。經了解，52歲李姓男子騎乘機車後載配偶，行經民族與中山路164巷口欲迴轉民族路時，因等候該路口車輛先行通行，致後方另騎乘機車63歲李姓男子按喇叭示警後發生口角糾紛，進而引發肢體衝突。