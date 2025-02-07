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影／超扯！國道新竹段驚見「男騎電動滑板車」 悠閒路肩滑行

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名男子昨天下午3時許疑似路況不熟，竟騎乘電動滑板車國道，並沿著路肩在國1北向新竹交流道路段滑行，一旁車輛從旁呼嘯而過，畫面險象環生。國道警方將調閱監視器通知男子到案，最高可開罰6千元。

國道警方指出，昨天下午3時39分接獲通報，表示有1名男子騎乘電動滑板車誤上國道。警方獲報後，立即通知交控中心及巡邏車前往查看，不過數分鐘後該名男子即下新竹A交流道離開。

警方表示，後續將調閱該路段監視影像比對，並通知該名男子到案說明以釐清案情，若違規屬實將依規定製單舉發。

警方呼籲，用路人騎乘電動滑板車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處3000元以上、6000元以下罰鍰。

警力提醒，用路人若不慎騎乘電動滑板車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

新竹一名男子昨天下午3時許，疑似路況不熟，竟騎乘電動滑板車上國道，並沿著路肩在國道新竹路段滑行。圖／取自高公局1968app
新竹一名男子昨天下午3時許，疑似路況不熟，竟騎乘電動滑板車上國道，並沿著路肩在國道新竹路段滑行。圖／取自高公局1968app

國道 新竹 電動滑板車

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