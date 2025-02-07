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由偷變搶！桃園3男1女偷電線變賣 打傷保全成強盜犯

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市中壢區松仁路某處建案工地去年12月間凌晨，遭游男為首的4人竊盜集團侵入，搬走200公斤電線，保全見狀上前攔阻，卻遭圍毆倒地，警方循線逮到游等4嫌，查扣來不及分贓的3萬6千餘元，桃園地檢署偵結，將4嫌依加重強盜罪起訴。

起訴指出，68歲游男專偷新北、桃園市各處建案工地的電線變賣兌現，2024年12月2日凌晨3時，夥同33歲劉男、47歲張女及26歲朱男共組竊盜集團前往遭鎖定的建案工地，游老攜帶老虎鉗、辣椒水、麻袋等物負責動手行竊，劉男駕車搬贓物，張女和朱男則負責把風、搬運及幫忙偷。

4人抵達，游男找到放置5.5釐米、2.0釐米的40捲單心電線之處，率先以老虎鉗剪斷防護網，然後將重達200公斤、市價8萬元的電線捲一一搬至工地門口，再由其餘3人搬運至車上。

正巧四處巡視的林姓保全員發現，在1樓攔阻游男離開，游為脫身朝保全眼睛噴灑辣椒水然後叫支援，劉男等3人聽見動靜趕到加入圍毆，並供及保全的太陽穴、手部、背部、頸部，造成保全頭部外傷濺血並倒地不起，游等4人隨即駕車逃離，並前往新北樹林區某資源回收廠變賣贓物，得手3萬6344元。

中壢警方據報，根據雲龍系統查詢劉男所駕車輛，循線追到回收廠，將來不及分贓的游男等4人逮捕並查扣強盜所得3萬餘元。檢察官認為，游等4人所為觸犯加重強盜罪，犯案工具辣椒水及犯罪所得全都查扣沒收。

年紀總和174歲的4人竊盜集團2024年12月2日凌晨侵入中壢某建案工地偷200公斤電線變賣欲分贓，甚至將上前阻止的保全打傷，桃園地檢署偵結，依加重強盜罪將游、劉、張及朱4人起訴。記者陳恩惠／翻攝
年紀總和174歲的4人竊盜集團2024年12月2日凌晨侵入中壢某建案工地偷200公斤電線變賣欲分贓，甚至將上前阻止的保全打傷，桃園地檢署偵結，依加重強盜罪將游、劉、張及朱4人起訴。記者陳恩惠／翻攝
年紀總和174歲的4人竊盜集團2024年12月2日凌晨侵入中壢某建案工地偷200公斤電線變賣欲分贓，甚至將上前阻止的保全打傷，桃園地檢署偵結，依加重強盜罪將游、劉、張及朱4人起訴。記者陳恩惠／翻攝
年紀總和174歲的4人竊盜集團2024年12月2日凌晨侵入中壢某建案工地偷200公斤電線變賣欲分贓，甚至將上前阻止的保全打傷，桃園地檢署偵結，依加重強盜罪將游、劉、張及朱4人起訴。記者陳恩惠／翻攝

保全 桃園地檢署 辣椒水

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