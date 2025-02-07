維和部隊愛情詐騙軍官消失？台東0受騙 民眾笑稱：投降了

台東警方昨公布1月防詐數據，交友詐騙共5件，其中過去常見維和部隊軍官愛情詐騙0件，已是近1年來0受騙。有民眾開玩笑說「詐騙軍官都戰死」、「投降了」。警方表示，民眾防詐意識提升，這絕對是好事，但不能鬆懈。

警察局長蔡燕明說，外籍軍官愛情詐騙其實沒有消失，只是經過大家努力不斷宣導教育，讓民眾尤其是女性朋友不再輕易掉入陷阱，且防詐意識愈來愈高，甚至接獲對方要求匯款訊息，主動聯繫警方，這次正確的作法。

昨天警方公布1月防詐數據，整體件數大幅下降，詐騙案件數共84件，財損總額達9493萬餘元，相較去年同期150件明顯下降，其中交友詐騙共5件，其中過去常見維和部隊軍官愛情詐騙，已是近1年來0受騙，防詐成效顯著。

過去假冒軍官的詐騙案，最常見的身分是維和部隊軍官、敘利亞維和軍醫及駐紮美軍軍官等，透過網路通訊，以甜言蜜語、溫柔攻勢取得受騙者信任後，佯稱沒錢訂機票或寄送包裹卡關等問題，要求匯錢才來台見面定終身。