「女兒一家四口叫也叫不回來」…彰化火警4死 老媽出國躲過死劫：心好痛

「叫也叫不回來，心好痛！」上月23日清晨發彰化市全福街火警，濃煙奪走徐姓屋主的女兒一家四口性命，徐女說，如果當時她在家，或許可以改變命運，也許改變不了，畢竟緊急狀況發生，是無法預料的，提醒大家要注意居家安全。

火警發生時，徐女正在日本旅遊，與她同住的是4樓的32歲徐姓兒子外，34歲的女兒、28歲的鐘姓女婿及3歲外孫、7個月大的女嬰共住二樓後方房間，徐女的兒子當時被救下下來，受到嗆傷送醫，但女兒一家四口當時送醫時，到院心肺功能停止，女婿及外孫當天不治，外孫女、女兒經搶救多日無效，也先後離世。

徐女的女兒一家四口的靈位，目前置放在彰化市殯儀館，預定本月9日上午9時舉行告別式。在靈堂上，擺了要燒給外孫的玩具模型車，還有給外孫女的奶瓶、糖果等，令人感到格外的哀傷。

「當他們一個個輪流進殯儀館、做頭七時，是無法形容的悲傷。」徐對女兒一家遭到火劫奪命，白髮人送黑髮人， 徐女的心情稍為平復，她說，當第一時間獲知火警意外時，嚇了一大跳，不敢相信，但不幸發生後，仍得面對。

她說，與女兒一家相處融洽，如今這場火劫，他們「叫也叫不回來，心好痛！」幸好，兒子救了回來，能與她相扶持，市公所也提供暫時棲身之處，自認已比很多不幸的人幸運許多。

徐女說，事情發生後，很感謝各界伸出援手，不管認識的、不認識的，紛紛給她溫暖，讓她有力量可以處理後事。她說，以前，她平時也會小額捐款，做些小善幫助需要的人，如今卻要接受各方的溫暖，一時之間，讓她難以調適。

對於這場火警，徐女說，她其實很重視居家安全，不僅電源線加大容量，樓上設置的鐵窗不上鎖，以利逃生，至於一樓客廳雖然置放女婿一家的物品，但不是很多，女婿一家住的二樓後方房間，雖然為了防盜沒有對外窗戶，但只要打開房門，他們就可以逃往她的房間。

雖然如此，這場火警仍奪走女兒一家四口性命，徐女說，如果火警當時她在家，也許可以改變這個命運，也許也沒辦法改變，畢竟緊急情況發生，任誰也無法掌握。

徐女遭遇天倫之痛，則有深刻感受，她說，會建議大家，家裡一定要裝置住警器，遇火警能提醒逃生，且家人也要有危機意識，平時要不斷提醒家裡可往那裡逃生，以免火災發生時，因慌亂而斷了逃生之路，釀成不幸。