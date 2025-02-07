快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

聽新聞
0:00 / 0:00

離奇⋯檢警找不到遇害高雄婦 運河燒金紙後竟立刻浮出屍塊

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

遭殺害的高雄趙林婦人疑似被張姓老翁肢解成屍塊棄屍於前鎮運河，檢警原先找不到屍體下落，沒想到買來金香在運河邊焚燒祭拜後，婦人屍塊竟然便離奇從水中浮出，連檢警都覺得是冥冥之中老婦希望冤屈有人伸張，才順利讓檢警打撈。

趙林姓婦人（冠夫姓、71歲）2日下午騎機車出門，從左營萬年縣公園附近的明潭路騎機車載張姓老翁（72歲）回張翁位於前鎮區的住處後便人間蒸發，警方利用監視器追查，確定婦人最後失蹤地點就是張翁住處，且沒有再從張翁住處走出。

警方整整調閱數小時監視器畫面，都未再見到婦人身影現身，質問張翁到底婦人去了哪，沒想到張翁卻一臉淡定，還反嗆警方「我哪知道她去哪裡，她說要去賭博，在我這待了半小時就離開」，一度令案情調查陷入膠著。

警方往後調閱監視器，才又再發現張翁在3日上午6點到10點這段期間，密集騎腳踏車外出，疑將婦人遭殺害剝皮分屍後的屍塊以帆布袋裝成12袋棄置於前鎮運河，警方循線找到前鎮運河後，卻毫無頭緒到底張翁手中拿的帆布袋被丟在哪。

雖然警方已有不祥預感帆布袋內正是婦人屍體，但未找到相關證據前仍不敢確定，派民間單位協助下運河打撈也沒有發現任何跡證，為了順利找到，乾脆立刻跑到附近的金香店買來線香、紙錢，直接在運河邊焚香祭拜，祈求若婦人真被殺害棄屍，希望能配合警方，沒想到就在焚香燒紙錢後，婦人屍塊竟然真的陸續一一從水中浮出，連員警都對神秘的力量感到十分離奇及敬畏。

警方昨在前鎮運河打撈到人皮等人體組織。記者巫鴻瑋／翻攝
警方昨在前鎮運河打撈到人皮等人體組織。記者巫鴻瑋／翻攝

屍體 棄屍 監視器

延伸閱讀

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

人肉不見了？ 高雄婦遭殺害肢解 剩內臟、人皮棄置溝中

涉狠殺婦人還肢解拋屍塊 高雄檢方聲押前科累累犯嫌

高雄老婦遭分屍丟河 漏夜比對屍塊DNA結果出爐

相關新聞

離奇⋯檢警找不到遇害高雄婦 運河燒金紙後竟立刻浮出屍塊

遭殺害的高雄趙林婦人疑似被張姓老翁肢解成屍塊棄屍於前鎮運河，檢警原先找不到屍體下落，沒想到買來金香在運河邊焚燒祭拜後，婦...

台中「咖波貓」遭暗殺...氣球被刺破淪一攤布 警已鎖定嫌疑人

目前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，昨晚竟傳出有人無故刺破現場展出的大型咖波貓氣球，造成原本可愛模樣...

由偷變搶！桃園3男1女偷電線變賣 打傷保全成強盜犯

桃園市中壢區松仁路某處建案工地去年12月間凌晨，遭游男為首的4人竊盜集團侵入，搬走200公斤電線，保全見狀上前攔阻，卻遭...

維和部隊愛情詐騙軍官消失？台東0受騙 民眾笑稱：投降了

台東警方昨公布1月防詐數據，交友詐騙共5件，其中過去常見維和部隊軍官愛情詐騙0件，已是近1年來0受騙。有民眾開玩笑說「詐...

「女兒一家四口叫也叫不回來」…彰化火警4死 老媽出國躲過死劫：心好痛

「叫也叫不回來，心好痛！」上月23日清晨發彰化市全福街火警，濃煙奪走徐姓屋主的女兒一家四口性命，徐女說，如果當時她在家，...

快改道！ 國3南向近中寮隧道3輛大貨車追撞 管制封閉

今天上午10時57分，在國道3號南向375.6公里處近中寮隧道，因發生3輛大貨車追撞交通事故，管制封閉國3南向田寮至燕巢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。