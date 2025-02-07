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離奇⋯檢警找不到遇害高雄婦 運河燒金紙後竟立刻浮出屍塊
遭殺害的高雄趙林婦人疑似被張姓老翁肢解成屍塊棄屍於前鎮運河，檢警原先找不到屍體下落，沒想到買來金香在運河邊焚燒祭拜後，婦人屍塊竟然便離奇從水中浮出，連檢警都覺得是冥冥之中老婦希望冤屈有人伸張，才順利讓檢警打撈。
趙林姓婦人（冠夫姓、71歲）2日下午騎機車出門，從左營萬年縣公園附近的明潭路騎機車載張姓老翁（72歲）回張翁位於前鎮區的住處後便人間蒸發，警方利用監視器追查，確定婦人最後失蹤地點就是張翁住處，且沒有再從張翁住處走出。
警方整整調閱數小時監視器畫面，都未再見到婦人身影現身，質問張翁到底婦人去了哪，沒想到張翁卻一臉淡定，還反嗆警方「我哪知道她去哪裡，她說要去賭博，在我這待了半小時就離開」，一度令案情調查陷入膠著。
警方往後調閱監視器，才又再發現張翁在3日上午6點到10點這段期間，密集騎腳踏車外出，疑將婦人遭殺害剝皮分屍後的屍塊以帆布袋裝成12袋棄置於前鎮運河，警方循線找到前鎮運河後，卻毫無頭緒到底張翁手中拿的帆布袋被丟在哪。
雖然警方已有不祥預感帆布袋內正是婦人屍體，但未找到相關證據前仍不敢確定，派民間單位協助下運河打撈也沒有發現任何跡證，為了順利找到，乾脆立刻跑到附近的金香店買來線香、紙錢，直接在運河邊焚香祭拜，祈求若婦人真被殺害棄屍，希望能配合警方，沒想到就在焚香燒紙錢後，婦人屍塊竟然真的陸續一一從水中浮出，連員警都對神秘的力量感到十分離奇及敬畏。
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