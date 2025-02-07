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影／基隆垃圾車「油壓煞車失靈」深夜衝進店家！住戶被巨響驚醒
一輛民間垃圾車今天凌晨1點多，行經樂利三街時，因油壓煞車失靈，突失控撞進騎樓店家，整個遮雨棚垮下，現場一片凌亂，鐵門被撞凹，幸好沒有人員受傷。附近住戶聽到「砰」的巨響，在睡夢中被驚醒，直呼誇張。
基隆市警察局第四分局安樂派出所今天凌晨1時獲報，安樂區樂利三街一輛民間垃圾車撞進路旁店面，巡佐吳朝陽及警員吳悰宇、陳君瑋趕至現場，發現撞擊力道強大，現場被撞得一團亂。
安樂派出所長副所長魏文章說，王姓駕駛（45歲）指車輛因油壓煞車失靈，在他下車收取垃圾時，車輛突然自行沿著下坡路段滑行，撞進路邊店家，所幸未造成人員傷亡。
附近李姓住戶說說，當時全家都已睡覺，突聽到「砰」的巨響，大家都在睡夢中被驚醒，直呼誇張，還以為發生地震，沒想到垃圾車衝進民宅，嚇死人了。
警方現場交通疏導，協助通報拖吊車到場排除受損車輛，詳細事故原因由交通隊測繪及照相取證，釐清責任歸屬。
警方說，該車為民間垃圾車，收取垃圾及資源回收物，提醒大型車輛應定期進行油壓煞車等檢修與保養，並在停車後務必確認車輛已妥善停妥，以免車輛故障發生意外。
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