影／台64轎車被聯結車夾困 竟因老翁連續超車違規鬼切釀禍

新北市台64線快速公路昨天有1輛轎車，與聯結車擦撞被擠進水泥護欄之間拖行夾困。事後陸續有人將更多行車記錄影片上傳網路，原來是轎車72歲駕駛沿路變換車道連續超車，最後打算從右側違規超車才釀禍，被網友大罵：害人三寶！

這起車禍發生於昨天上午9時許，轎車在三重匝道前方加速車道，被滿載大型鋼梁和大型鐵管的聯結拖板車夾在護欄之間拖行摩擦，導致72歲沈姓駕駛受困車內無法開門逃生，消防隊破壞掀開車頂才將飽受驚嚇幾乎無傷的老翁送醫檢查。

警方初步檢視聯結車行車記錄影像，一度以為轎車剛從匝道上高架，直行加速想要超越左前方聯結車，因車速不夠快才釀成事故。新聞露出之後有人忿忿不平，另有第三視角的行車記錄影像被上傳到臉書粉絲專頁「我是蘆洲人LoveLuzhou」，台64主線只有2個車道，第三方行車記錄畫面中，沈姓老翁駕駛轎車先從外側車道切換到內側，連超2輛車之後又切回外側，這時前方2個主線車道，左右各有聯結拖板車和貨車併行。

於是老翁第三次再向右切換至匝道前方的加速車道，意圖違規從右側超車，最後因速度不足、車道縮減釀成事故。

根據高速公路及快速公路交通管制規則，「加速車道」是專供汽車由匝道駛入主線車道之前加速使用，不得由主線車道變換至加速車道超越前車。