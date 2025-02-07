影／台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

目前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，昨晚傳出有人無故刺破現場展出的大型咖波貓氣球，造成原本可愛模樣消風變成一攤破布，主辦單位也發文說「大咖波被暗殺了」被迫提前結束，現場畫面也曝光，警方已鎖定嫌疑人將通知到案。

監視器拍下1名男子靠近咖波貓氣球，使用利器刺破，還沿著氣球環繞猛割，造成氣球隨即出裂成兩半，馬上消風攤成一片破布，男子還拉扯塑膠布、踩踏後立即逃逸。

臉書粉絲專頁「Bugcat Capoo」昨發文指出，大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了，準備要去看大咖波的粉絲請見諒。

據了解，警方目前掌握嫌疑人，不排除是附近遊民，但仍須比對相關跡證，並通知其到案說明，了解毀損動機。