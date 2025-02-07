台中「咖波貓」遭暗殺...氣球被刺破淪一攤布 警已鎖定嫌疑人

目前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，昨晚竟傳出有人無故刺破現場展出的大型咖波貓氣球，造成原本可愛模樣消風變成一攤破布，主辦單位也發文說「大咖波被暗殺了」，損傷嚴重被迫提前結束，警方已鎖定嫌疑人全力追緝中。

臉書粉絲專頁「Bugcat Capoo」昨發文指出，大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原。

粉絲專頁也說，原本預計展出到3月，只好提前結束了，準備要去看大咖波的粉絲請見諒。

不少網友氣憤留言說「太沒水準！」「希望早日破案，還咖波一個公道」，也有人質疑「為什麼要謀殺可愛咖波？」

台中第三分局表示，6日晚上10點多獲報，東區台中火車站大智北路側草皮廣場展出的咖波貓大型氣球遭刺破，警方已經調閱周邊監視器，鎖定嫌疑人無故持尖銳器具畫破咖波貓並逃逸。

據了解，警方目前掌握嫌疑人，不排除是附近遊民，但仍須比對相關跡證，並通知其到案說明，了解毀損動機。