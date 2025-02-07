基隆男離家失聯8天家屬心急如焚 車停隱密空櫃場人已氣絕

基隆市一名40多歲男子1月30日開車外出訪友後未歸，與家屬失聯，家屬2月4日向警方報案請求協尋，警方利用手機定位找人，今天凌晨在東海街一處貨櫃場的空櫃場發現車子，人在車內已經死亡多時，警方今天報請檢方相驗，調查釐清死因。

基隆市警察局2月4日晚接獲民眾報案，一名男子1月30日上午開車外出訪友，30日晚間仍有聯繫，但後來即失聯，未返家，手機也關機。2月6日晚家屬再報案，請求警方緊急協尋。

警方透過手機定位找到車子停在東海街一處貨櫃場的空櫃場，停的地點相當穩密，旁邊被貨櫃阻擋，不易被發現，車內一名男性明顯死亡，通報基隆港警總隊到場處理，家屬今天凌晨獲報趕至現場，悲傷不已。

基隆港警總隊已採車內證物調查，今天報請檢方相驗，調查釐清死因，初判並無外力介入。

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