快訊

資金凍結：全球反詐恐受影響，台灣也受害？

再會蘭陽艦／反潛強防空超遜 最「不對稱」的諾克斯級

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆男離家失聯8天家屬心急如焚 車停隱密空櫃場人已氣絕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名40多歲男子1月30日開車外出訪友後未歸，與家屬失聯，家屬2月4日向警方報案請求協尋，警方利用手機定位找人，今天凌晨在東海街一處貨櫃場的空櫃場發現車子，人在車內已經死亡多時，警方今天報請檢方相驗，調查釐清死因。

基隆市警察局2月4日晚接獲民眾報案，一名男子1月30日上午開車外出訪友，30日晚間仍有聯繫，但後來即失聯，未返家，手機也關機。2月6日晚家屬再報案，請求警方緊急協尋。

警方透過手機定位找到車子停在東海街一處貨櫃場的空櫃場，停的地點相當穩密，旁邊被貨櫃阻擋，不易被發現，車內一名男性明顯死亡，通報基隆港警總隊到場處理，家屬今天凌晨獲報趕至現場，悲傷不已。

基隆港警總隊已採車內證物調查，今天報請檢方相驗，調查釐清死因，初判並無外力介入。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

男失聯8天家屬心急如焚，今天凌晨被發現陳屍空櫃場車內，兩旁有貨櫃阻擋。記者游明煌／翻攝
男失聯8天家屬心急如焚，今天凌晨被發現陳屍空櫃場車內，兩旁有貨櫃阻擋。記者游明煌／翻攝

基隆港 死亡 貨櫃

延伸閱讀

基隆慶元宵！「蛇來運轉」小提燈2月8日起發放

第3波寒流報到！下午全台急凍至少冷到下周一晨 高山降雪機率曝

基隆潮境公園岸邊海域發現女浮屍 死因及身分待查

基隆七堵煙火嘉年華 8日璀璨登場

相關新聞

台中「咖波貓」遭暗殺...氣球被刺破淪一攤布 警已鎖定嫌疑人

目前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，昨晚竟傳出有人無故刺破現場展出的大型咖波貓氣球，造成原本可愛模樣...

影／台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

目前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，昨晚傳出有人無故刺破現場展出的大型咖波貓氣球，造成原本可愛模樣消...

基隆男離家失聯8天家屬心急如焚 車停隱密空櫃場人已氣絕

基隆市一名40多歲男子1月30日開車外出訪友後未歸，與家屬失聯，家屬2月4日向警方報案請求協尋，警方利用手機定位找人，今...

屏東6旬男沿路擦撞7機車1轎車肇逃 被警逮獲稱身體不適

昨日晚上7時許，一輛由63歲陳姓男子駕駛的小客車，沿著屏東東港鎮中山路直行時，撞到路邊停放的6輛機車及1輛小客車，導致一...

影／台中大型重機撞小黃 21歲男的Yamaha R3當場爛了

台中市西屯區昨晚民眾目睹驚悚車禍，21歲林姓男子騎1輛要價約20萬的Yamaha R3黃牌大型重機，疑煞車不及撞上左轉的...

影／國道三重交流道口轎車闖紅燈撞翻機車 2騎士骨折、肇事男僅輕傷

新北市三重區三和路在國道1號三重交流道口，今天傍晚有一群停等紅燈的機車，綠燈亮起立即加速往前衝，衝最快的其中2輛被闖紅燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。