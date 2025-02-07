屏東6旬男沿路擦撞7機車1轎車肇逃 被警逮獲稱身體不適

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聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

昨日晚上7時許，一輛由63歲陳姓男子駕駛的小客車，沿著屏東東港鎮中山路直行時，撞到路邊停放的6輛機車及1輛小客車，導致一名4歲男童受傷，沒想到陳男肇事逃逸，又再撞倒一輛機車。警方獲報後逮捕陳男，移送法辦。

該車昨日晚上7時50分沿著中山路直行時，撞到路邊停放的3輛機車，導致6歲高姓男童受傷，沒想到竟肇事逃逸，並再次碰撞停放在路邊的3輛機車和1輛小客車，又在中山路68號前撞倒一輛機車，並再次逃逸。

警方獲報後攔截圍捕，40分鐘後尋獲逃逸車輛並逮到陳男，酒測值為0。陳男表示，在事故發生時因為身體不舒服，才會釀禍，警方訊後依刑法肇事逃逸罪移送屏東地檢署偵辦。

遭撞的男童腳部受輕傷，由救護車緊急送醫。男孩母親則PO文指出，「我跟兒子是受害者，兒子（4歲）被撞倒的機車壓住整個下身，雖然是輕傷（挫傷+瘀青），但是兒子受的驚嚇不小，加上肇逃真的太過分了。」

昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝
昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝
昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝
昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝
昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝
昨日晚上63歲陳姓男子駕駛的小客車，在屏東東港鎮中山路撞到7輛機車及1輛小客車。記者潘奕言／翻攝

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