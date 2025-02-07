聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中大型重機撞小黃 21歲男的Yamaha R3當場爛了
台中市西屯區昨晚民眾目睹驚悚車禍，21歲林姓男子騎1輛要價約20萬的Yamaha R3黃牌大型重機，疑煞車不及撞上左轉的計程車，林連人帶車翻了一圈後倒地，有民眾行車記錄器拍下PO網引起討論，警方查重機、計程車均未酒駕，肇責釐清中。
根據民眾行車記錄器影像，當時計程車在無號誌的路口左轉，黃牌重機因煞車不及，高速撞上計程車右後方，造成重機原地翻了一圈後再向右倒在柏油路上，騎士當下則緩緩起身，並一跛一跛走向路旁，目擊民眾也嚇得尖叫說「好像爆炸聲！」
台中第六分局6日晚上8點多獲報，西屯區西屯路三段、宏福五巷口有車禍，經查蕭姓男子（47歲）開計程車沿西屯路三段要左轉宏福五項，林姓男子（21歲）騎乘Yamaha R3黃牌大型重機沿西屯路三段直行發生碰撞，2車都沒有載人。
警方查，林姓男子全身多處擦挫傷並自行就醫，蕭姓男子則未受傷，2人酒測值均為0，現場路口沒有號誌，速限為每小時50公里，現已調閱路口監視器畫面等，詳細肇事責任釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言