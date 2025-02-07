影／台中大型重機撞小黃 21歲男的Yamaha R3當場爛了

台中市西屯區昨晚民眾目睹驚悚車禍，21歲林姓男子騎1輛要價約20萬的Yamaha R3黃牌大型重機，疑煞車不及撞上左轉的計程車，林連人帶車翻了一圈後倒地，有民眾行車記錄器拍下PO網引起討論，警方查重機、計程車均未酒駕，肇責釐清中。

根據民眾行車記錄器影像，當時計程車在無號誌的路口左轉，黃牌重機因煞車不及，高速撞上計程車右後方，造成重機原地翻了一圈後再向右倒在柏油路上，騎士當下則緩緩起身，並一跛一跛走向路旁，目擊民眾也嚇得尖叫說「好像爆炸聲！」

台中第六分局6日晚上8點多獲報，西屯區西屯路三段、宏福五巷口有車禍，經查蕭姓男子（47歲）開計程車沿西屯路三段要左轉宏福五項，林姓男子（21歲）騎乘Yamaha R3黃牌大型重機沿西屯路三段直行發生碰撞，2車都沒有載人。