影／國道三重交流道口轎車闖紅燈撞翻機車 2騎士骨折、肇事男僅輕傷

新北市三重區三和路在國道1號三重交流道口，今天傍晚有一群停等紅燈的機車，綠燈亮起立即加速往前衝，衝最快的其中2輛被闖紅燈汽車撞上，造成23歲女性騎士鎖骨、63歲男性騎士肋骨和左腳骨折。

路口監視器拍下車禍過程，今天傍晚5時49分左右交通尖峰時段，45歲周姓男子駕駛轎車直行三重區重陽路四段打算上高速公路，準備通過三和路口時，交通號誌已經開始轉換，但是他沒有減速，反而加速搶快闖紅燈往前衝。

這時原本在三和路三段往蘆洲方向路口停等紅燈數輛機車，綠燈一亮迅速起步往前衝，其中2輛被闖紅燈的轎車撞上，造成23歲林姓女騎士鎖骨骨折、63歲李姓男騎士肋骨和左腳骨折，分別被救護車送醫急診。轎車撞倒2輛機車之後失控，又撞上前方中央分隔島頭才停下，安全氣囊彈開，周姓駕駛僅受輕微擦傷。