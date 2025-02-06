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北市民宅熱水器通風不足 5人一氧化碳中毒送醫

中央社／ 台北6日電

寒流襲台，台北市消防局昨天深夜獲報，指北市大安區光復南路1戶民宅發生一氧化碳中毒事件，屋內5人都身體不適送醫，現場測到一氧化碳數值達12ppm，熱水器通風不足肇禍。

台北市消防局昨晚11時41分獲報，指北市大安區光復南路1處民宅有民眾身體不適，但意識都清醒，緊急派員協助5人送醫治療，同時在現場偵測到一氧化碳數值為12ppm。

消防署今天透過新聞訊息表示，北市這起一氧化碳中毒事故，造成5人送醫，經消防人員查看發現，其屋外式熱水器安裝在加蓋窗戶的陽台，並自行加裝鋁製排氣管，民眾洗熱水澡時使用熱水器，排氣管無法有效將產生的廢氣排至戶外，又因天冷緊閉門窗，通風不足才釀成中毒事故。

安裝熱水器，消防署提醒，應委由合格承裝業技術士辦理，依安裝環境選擇正確型式熱水器：屋外熱水器裝設排氣管並無法有效排放廢氣，室內及不通風的環境，必須依法安裝強制排氣式熱水器，才能確保安全。

根據消防署統計資料顯示，今年全國一氧化碳中毒案例數共計8件，導致1人死亡（新北市）、22人送醫（雙北市、台中及雲林）。

一氧化碳中毒 熱水器

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