快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

北市女失蹤親友急報警 1小時後發現她溺斃基隆河

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市今天發生溺水案件，一名7旬婦人被發現在社子島島頭公園外、基隆河下游溺水，警、消今天下午3點14分獲報趕抵，溺者在今天下午3點36分被民間船艇拉上岸，當場沒有呼吸心跳送醫搶救，仍不治身亡。

警方釐清，死者是74歲陳姓女子，今天下午2點多從士林區住家走失，她的看護找不到人急忙聯繫家屬，家屬隨後至轄區士林分局社子派出所報案，並號召親友一起尋找失蹤的母親。

陳女因不明原因墜河，正巧被民間船艇發現溺水，連忙報警並救起，孰料已經沒有呼吸心跳，消防局救護人員接手，把救上岸的陳女實施CPR。

正巧幫忙找陳女的親朋好友在社子島島頭公園附近聽到救護車，上前查看，一看不得了，正在被實施CPR的人，疑似就是失蹤時穿著紅色衣服的陳女，上前指認後確認；陳女經送醫不幸不治，親友情緒激動。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

救護車示意圖。聯合報系資料照
救護車示意圖。聯合報系資料照

失蹤 溺水 社子島

延伸閱讀

怎麼賠？北市內湖車禍 公車突偏左撞上賓利

涉搖晃撞擊嬰兒致重傷 北市保母判賠逾1411萬元

冷空氣來襲防磁磚剝落 北市建管處建議民眾走騎樓

北市鑽石大樓幫派鬥毆尋仇 刑事局逮7嫌送辦

相關新聞

怎麼賠？北市內湖車禍 公車突偏左撞上賓利

台北市內湖區今天發生公車擦撞賓利車事故，警方獲報到場處理，初查為公車駕駛行車時車身左偏，不慎碰撞賓利車右側車身，幸無人受...

北市女失蹤親友急報警 1小時後發現她溺斃基隆河

台北市今天發生溺水案件，一名7旬婦人被發現在社子島島頭公園外、基隆河下游溺水，警、消今天下午3點14分獲報趕抵，溺者在今...

詐團稱「警察不想讓你賺錢」 林口男竟2度想匯款遭警攔截

新北市70歲林男誤信詐團投資話術，昨天前往農會欲匯款50萬元，所幸被警員勸阻。不料林男回家後詐團竟致電「警察是不想讓你賺...

剛滿18歲輟學分攤家計…台中鷹架工人6樓重摔慘死 父母悲慟無法接受

台中市南屯區一處建案今傳出1死1傷工安意外，張姓鷹架工人和林姓同事施工中自6樓掉落，釀張頭部重創身亡，張家境清寒上個月才...

車停橋上人卻不見蹤影 澎湖男疑落海警消搜救中

澎湖跨海大橋旁有輛灰色汽車停放多日都未移動，民眾向白沙警分局報案，適巧馬公警分局也接獲報案協尋失蹤人口，經證實正為灰色汽...

影／生死瞬間曝光！老翁硬切不成悲劇 拚不過聯結車慘淪夾心餅乾

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1輛轎車與聯結車擦撞後，被擠壓夾困在護欄之間，稍早行車記錄影片被上傳網路，清楚可看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。