北市女失蹤親友急報警 1小時後發現她溺斃基隆河

台北市今天發生溺水案件，一名7旬婦人被發現在社子島島頭公園外、基隆河下游溺水，警、消今天下午3點14分獲報趕抵，溺者在今天下午3點36分被民間船艇拉上岸，當場沒有呼吸心跳送醫搶救，仍不治身亡。

警方釐清，死者是74歲陳姓女子，今天下午2點多從士林區住家走失，她的看護找不到人急忙聯繫家屬，家屬隨後至轄區士林分局社子派出所報案，並號召親友一起尋找失蹤的母親。

陳女因不明原因墜河，正巧被民間船艇發現溺水，連忙報警並救起，孰料已經沒有呼吸心跳，消防局救護人員接手，把救上岸的陳女實施CPR。

正巧幫忙找陳女的親朋好友在社子島島頭公園附近聽到救護車，上前查看，一看不得了，正在被實施CPR的人，疑似就是失蹤時穿著紅色衣服的陳女，上前指認後確認；陳女經送醫不幸不治，親友情緒激動。

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