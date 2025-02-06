詐團稱「警察不想讓你賺錢」 林口男竟2度想匯款遭警攔截

新北市70歲林男誤信詐團投資話術，昨天前往農會欲匯款50萬元，所幸被警員勸阻。不料林男回家後詐團竟致電「警察是不想讓你賺到錢」，林男今天上午再度前往匯款，警方到場發現又是林男，立即使用林男手機退出詐騙群組，避免林男再度被騙。

據了解，住在泰山的70多歲林姓男子，日前在臉書看到詐團投資廣告，林男點擊加入群組後，詐團以投資股票可高額獲利，慫恿林男匯款投資。林男一時信以為真，昨天跑到住家附近農會欲臨櫃匯款50萬元。

農會行員詢問林男匯款用途，林男表示是要投資股票，行員立即警覺應該是詐騙立即報警。轄區林口分局泰山分駐所警方獲報到場，經勸說後才打消林男匯款念頭。不料林男返家後隨即接到詐團來電詢問，並向林男表示：「警方是故意騙你說公司是詐騙集團，目的是想讓你賺不到錢」，並強調自家公司是合法經營，隨後提供另一個帳戶給林男要求他再度前往匯款。