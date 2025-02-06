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剛滿18歲輟學分攤家計…台中鷹架工人6樓重摔慘死 父母悲慟無法接受

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區一處建案今傳出1死1傷工安意外，張姓鷹架工人和林姓同事施工中自6樓掉落，釀張頭部重創身亡，張家境清寒上個月才滿18歲，他為分擔家計高中輟學出社會賺錢，張的父親下午悲傷赴派出所做筆錄，張母至今也難以接受。

警方調查，南屯區永春東路五段、龍鎮二街工地今上午11點多發生意外，現場監工聽到撞擊巨響，驚覺張男、林男2名工人掉落，當時張躺臥在地上，林則是坐姿，緊急打119報案。

警方調查，張、林都是工程行人員，今搭外牆鷹架疑操作不慎，雙雙自6樓摔落1樓地面，張傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳送醫搶救仍不治，林男則腳骨折，所幸意識清楚也送醫治療中。

據了解，張男家境清寒，原本靠父親1人從事板模工支撐全家經濟，張男年紀輕輕就想幫爸爸分擔，高中沒念完就出來就業打工，上個月才剛滿18歲。

張男從事鷹架搭設，每天約日領2000元薪資，今上午和同事工作途中發生意外，張父當時也在另個工地做板模，接到噩耗趕赴現場難過不已，今下午赴派出所做筆錄時情緒相當低落，也透露妻子至今不能接受兒子意外過世消息。

台中第四分局南屯派出所所長邱量虔得知張男家庭狀況，告知張父對於兒子後事不需擔心，邱決定自掏腰包並和朋友募款，除負擔張男全額喪葬費外，再捐募10萬元救助金給予家屬。

警方今同時通知工地相關包商、建設公司及工地人員做筆錄，預計明天由檢察官相驗遺體，再就意外事故認定有無因果關係，釐清是否有人涉及刑事過失致死罪嫌，並通報勞動部職業安全署安全衛生中心。

張父今悲傷赴派出所做筆錄，南屯派出所所長邱量虔得知其家境清寒，決定自掏腰包、募款，負擔張男全額喪葬費並捐募救助金給家屬。記者曾健祐／翻攝
張父今悲傷赴派出所做筆錄，南屯派出所所長邱量虔得知其家境清寒，決定自掏腰包、募款，負擔張男全額喪葬費並捐募救助金給家屬。記者曾健祐／翻攝

同事 工人 工安

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