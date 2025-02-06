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車停橋上人卻不見蹤影 澎湖男疑落海警消搜救中

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖跨海大橋旁有輛灰色汽車停放多日都未移動，民眾向白沙警分局報案，適巧馬公警分局也接獲報案協尋失蹤人口，經證實正為灰色汽車車主，研判可能落海，警方已通報岸巡及消防局協助打撈搜尋。

昨晚馬公市有民眾向文澳派出所報案，指家人情緒不好，開車出門後失聯，正巧近日停放在跨海大橋旁的灰色汽車39歲鄭姓車主，正是民眾協尋的對象，但警方在現場未發現鄭男蹤影。

警方初步懷疑，失聯男子可能墜海，已報請消防局出動小艇到跨海大橋下搜尋。據了解，鄭男昨天透過E-MAIL向友人透露輕生念頭，友人立即向文澳派出所報案，並通報白沙分局協尋，今早警方發現他的車停在跨海大橋上。

消防局表示，目前已動員第二大隊及白沙分隊派遣3車1艇共7人前往搜尋，

白沙分隊也出動無人機進行空拍搜尋，救生艇則在橋內海域展開水面搜索，搜救行動仍持續進行中。

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澎湖鄭姓男子的轎車停放在跨海大橋旁人不見影，警消展開海空搜救。圖／澎湖縣警察局提供
澎湖鄭姓男子的轎車停放在跨海大橋旁人不見影，警消展開海空搜救。圖／澎湖縣警察局提供

海大 車主 馬公

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