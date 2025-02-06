高雄工人鷹架墜落受創 雇主最高恐遭罰30萬元
蔡姓工人今天在高雄楠梓區一處建築工地作業時，不慎從鷹架墜落，蔡男頭部受創送醫救治。高雄市勞工局表示，勒令現場停工，後續依法最高可處雇主新台幣30萬元罰鍰。
高雄市政府警察局楠梓分局員警指出，66歲蔡男上午10點48分許在楠梓區大學三街和大學三十八街交叉路口一處工地作業時，不明原因自地下1樓鷹架墜落至地下2樓，致蔡男頭部骨折、腦出血、意識混亂，送醫待手術治療。
高雄市政府勞工局指出，經派員到楠梓區新建工程建案勞檢，發現雇主在高度2公尺以上作業部分，未設置護欄、安全網等防止墜落措施及未使勞工使用安全帶等，違反職業安全衛生法第6條第1項規定。
勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，並將裁處雇主新台幣3萬元至30萬元罰鍰，另呼籲各營建工地，針對高處作業場所，應事先架設防止墜落的防護措施並使勞工正確使用安全帶，保障勞工作業安全。
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