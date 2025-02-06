影／生死瞬間曝光！老翁硬切不成悲劇 拚不過聯結車慘淪夾心餅乾

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1輛轎車與聯結車擦撞後，被擠壓夾困在護欄之間，稍早行車記錄影片被上傳網路，清楚可看出車禍發生的驚悚過程。最後消防隊破壞掀開轎車車頂，才救出72歲駕駛。

這起車禍發生在上午9時許，從行車記錄影片可以看到，72歲沈姓老翁駕駛轎車從匝道上高架道路時，滿載大型鋼梁和大型鐵管的聯結拖板車已經在他左前方，但老翁的轎車沒有減速避讓，持續加速似乎想超車向左匯入主幹線。

結果轎車速度不足以超越聯結車，前方車道已經開始縮減，導致與聯結車發生擦撞，被夾在與護欄之間拖行摩擦，幸好沒多久便及時停下，最後轎車左右兩邊都被擠壓、4輪騰空，72歲沈姓駕駛受困車內無法開門逃生。