快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

聽新聞
0:00 / 0:00

影／生死瞬間曝光！老翁硬切不成悲劇 拚不過聯結車慘淪夾心餅乾

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1輛轎車與聯結車擦撞後，被擠壓夾困在護欄之間，稍早行車記錄影片被上傳網路，清楚可看出車禍發生的驚悚過程。最後消防隊破壞掀開轎車車頂，才救出72歲駕駛。

這起車禍發生在上午9時許，從行車記錄影片可以看到，72歲沈姓老翁駕駛轎車從匝道上高架道路時，滿載大型鋼梁和大型鐵管的聯結拖板車已經在他左前方，但老翁的轎車沒有減速避讓，持續加速似乎想超車向左匯入主幹線。

結果轎車速度不足以超越聯結車，前方車道已經開始縮減，導致與聯結車發生擦撞，被夾在與護欄之間拖行摩擦，幸好沒多久便及時停下，最後轎車左右兩邊都被擠壓、4輪騰空，72歲沈姓駕駛受困車內無法開門逃生。

直到消防隊用破壞工具掀開轎車車頂，救出沈姓老翁，幸好只是飽受驚嚇，沒有明顯外傷、意識清醒由救護車送往衛福部台北醫院檢查。詳細肇責尚待調查釐清。

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1名72歲老翁駕駛轎車，與聯結車擦撞被擠在護欄和隔音牆之間受困。記者林昭彰／翻攝
新北市台64線快速公路三重路段，上午有1名72歲老翁駕駛轎車，與聯結車擦撞被擠在護欄和隔音牆之間受困。記者林昭彰／翻攝
新北市台64線快速公路三重路段，上午有1名72歲老翁駕駛轎車，與聯結車擦撞被擠在護欄和隔音牆之間受困。記者林昭彰／翻攝
新北市台64線快速公路三重路段，上午有1名72歲老翁駕駛轎車，與聯結車擦撞被擠在護欄和隔音牆之間受困。記者林昭彰／翻攝
轎車被夾困在聯結車和護欄隔音牆之間，消防隊用破壞器材掀開車頂，才救出72歲沈姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
轎車被夾困在聯結車和護欄隔音牆之間，消防隊用破壞器材掀開車頂，才救出72歲沈姓駕駛。記者林昭彰／翻攝

消防隊 車禍

延伸閱讀

7旬老翁開車上台64高架硬切車道 被聯結車擠向護欄夾困

影／轎車來回甩尾燒胎擾人清夢 高雄警下重手

屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

影／機車未讓行人？礁溪3人過馬路遭撞倒地 網見畫面全挺騎士：有夠衰

相關新聞

影／生死瞬間曝光！老翁硬切不成悲劇 拚不過聯結車慘淪夾心餅乾

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1輛轎車與聯結車擦撞後，被擠壓夾困在護欄之間，稍早行車記錄影片被上傳網路，清楚可看...

台中驚傳2鷹架工人6樓摔落 釀1死1傷工安意外

台中市南屯區永春東路五段、龍鎮二街一處工地今上午傳出疑似工安意外，2名工人搭鷹架途中不慎雙雙自6樓掉落，釀18歲張姓男子...

車停橋上人卻不見蹤影 澎湖男疑落海警消搜救中

澎湖跨海大橋旁有輛灰色汽車停放多日都未移動，民眾向白沙警分局報案，適巧馬公警分局也接獲報案協尋失蹤人口，經證實正為灰色汽...

醉漢倒臥板橋車站公廁 辱警三字經還拳打腳踢秒遭逮

新北市50歲洪男昨晚7時許搭火車抵達板橋火車站，疑因酒醉不勝酒力倒臥在公廁內。鐵路警察到場關切時，洪男情緒激動大聲咆哮，...

推幼童、丟書包…士林某幼兒園爆不當對待 網曝誇張黑歷史

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿，有...

才剛報警求救失火⋯ 高雄燕巢火警女屋主躲浴室 救出時無呼吸心跳

高雄市燕巢區一棟4層樓民宅今天中午傳出火警，女屋主發現家中失火後自行報案，但還來不及說清楚細節就匆匆掛斷電話，消防人員急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。