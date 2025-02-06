醉漢倒臥板橋車站公廁 辱警三字經還拳打腳踢秒遭逮

新北市50歲洪男昨晚7時許搭火車抵達板橋火車站，疑因酒醉不勝酒力倒臥在公廁內。鐵路警察到場關切時，洪男情緒激動大聲咆哮，警方準備將他帶回保護管束時，洪男竟以三字經辱警還攻擊警員，當場被警方壓制逮捕，詢後依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，鐵路警察局板橋分駐所警員昨天晚間7時許接獲報案，在板橋車站B1西側公廁內有民眾醉倒，還不斷對其他民眾怒罵。警方獲報到場，發現酒醉的50歲洪男坐在廁所地上，情緒激動大聲咆哮。警方為避免洪男自傷及傷人，決定對他保護管束。

不料洪男被警方帶離廁所後，不但對警員咆哮還怒罵三字經，甚至對警員出拳、腳踢，當場被警員壓制在地，詢後將他依妨害公務罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康