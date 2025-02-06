台中驚傳2鷹架工人6樓摔落 釀1死1傷工安意外

台中市南屯區永春東路五段、龍鎮二街一處工地今上午傳出疑似工安意外，2名工人搭鷹架途中不慎雙雙自6樓掉落，釀18歲張姓男子傷重不治，林姓男子則腳受傷，警方已赴現場勘驗，同時通報勞安單位、檢方相驗，將釐清死因及後續責任。

警方查，今上午11點多工地現場監工聽到撞擊巨響，趕緊朝聲音方向尋找，驚覺張姓（18歲）、林姓（89歲）兩名工人掉落，當時張男躺臥在地上，林男則是坐姿，緊急打119報案。

警方初步調查，張男、林男都是工程行人員，今上午在案發的建案搭外牆鷹架，過程中疑似操作不慎雙雙自6樓摔落1樓地面，張男因傷勢嚴重，消防到場時就已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，林男則腳部挫傷，所幸意識清楚也送醫治療中。

警方經現場勘驗，並未發現有打鬥或外力入侵痕跡，據現場其他工作人員所述，當時聽到巨響才出面查看，並未目睹經過。