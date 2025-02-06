快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

台中驚傳2鷹架工人6樓摔落 釀1死1傷工安意外

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區永春東路五段、龍鎮二街一處工地今上午傳出疑似工安意外，2名工人搭鷹架途中不慎雙雙自6樓掉落，釀18歲張姓男子傷重不治，林姓男子則腳受傷，警方已赴現場勘驗，同時通報勞安單位、檢方相驗，將釐清死因及後續責任。

警方查，今上午11點多工地現場監工聽到撞擊巨響，趕緊朝聲音方向尋找，驚覺張姓（18歲）、林姓（89歲）兩名工人掉落，當時張男躺臥在地上，林男則是坐姿，緊急打119報案。

警方初步調查，張男、林男都是工程行人員，今上午在案發的建案搭外牆鷹架，過程中疑似操作不慎雙雙自6樓摔落1樓地面，張男因傷勢嚴重，消防到場時就已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，林男則腳部挫傷，所幸意識清楚也送醫治療中。

警方經現場勘驗，並未發現有打鬥或外力入侵痕跡，據現場其他工作人員所述，當時聽到巨響才出面查看，並未目睹經過。

警方後續將報請台中地檢署相驗死因、釐清事發經過，同時也已向勞動部職業安全署安全衛生中心通報。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

勞動部 工人 職業安全

延伸閱讀

高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫

台中南屯傳工安意外！18歲工人6樓掉落 命危搶救中

影／南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

台中北區傳工安意外！六旬工人墜落2樓鷹架 無生命跡象

相關新聞

台中驚傳2鷹架工人6樓摔落 釀1死1傷工安意外

台中市南屯區永春東路五段、龍鎮二街一處工地今上午傳出疑似工安意外，2名工人搭鷹架途中不慎雙雙自6樓掉落，釀18歲張姓男子...

推幼童、丟書包…士林某幼兒園爆不當對待 網曝誇張黑歷史

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿，有...

才剛報警求救失火⋯ 高雄燕巢火警女屋主躲浴室 救出時無呼吸心跳

高雄市燕巢區一棟4層樓民宅今天中午傳出火警，女屋主發現家中失火後自行報案，但還來不及說清楚細節就匆匆掛斷電話，消防人員急...

竹縣遠東紡織氣爆釀2工程師慘死 家屬怒：不要撇清責任

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇；檢警今天中午分別前往新竹市殯及台大...

假冒耕莘醫院護理師講猥褻話 院方受害今報警了

新北市耕莘醫院人員發現，近期有自稱「郭俊」的人假冒該院大夜加護病房護理師，於網路上散播不當及猥褻言論，嚴重影響醫院聲譽及...

彰化、鹿港及北斗分局長調動 林英煌接掌彰化分局

內政部警政署今天發布54名高階警官人事調動，彰化縣計有彰化分局長廖志明調保七總隊督察長、鹿港分局長林英煌調彰化分局長、北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。