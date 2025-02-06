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推幼童、丟書包…士林某幼兒園爆不當對待 網曝誇張黑歷史

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿，有網友也爆料該間幼兒園2020年曾爆發不當對待，對孩童強迫塞食逼吃嘔吐物，事後當事老師也被開除。教育局表示，調查結果預計2月底出爐，若調查屬實行為人即負責人最重可處60萬元。

有網友在臉書社團「我是天母人」貼出幼兒園監視器影片，影片中只見有老師疑似不滿幼童行為推幼童，畫面一轉教室走廊被丟出幾個書包，幼兒將自己書包撿回教室，但又被老師丟出去，學生只能默默跑出去將書包撿回，也讓不少網友感到憤怒，認為老師不適任。

北市教育局表示，去年12月接獲通報展開調查，老師已先停職，於今年1月17日及2月3日舉行2次調查小組會議，若經查證屬實且情節嚴重，將依法裁罰行為人最重終身不得擔任教保服務人員，並裁罰行為人及幼兒園負責人最重分別60萬元裁罰。

事實上該幼兒園已不是第一次被爆料，2020年就有議員接獲投訴，老師會因孩子吃太慢而強迫塞食、逼吃嘔吐物，甚至學生看到老師拿棍子打同學，結果遭恐嚇「說出去你爸媽會死掉」，當時負責人則出來道歉，當事老師也遭開除，如今再發生該事件，也讓家長相當擔心。

教育局強調，該案目前還在調查中預計2月底會有結果，至於接連發生不當對待事件是否會廢止設立許可，需等調查結果出爐依情節輕重裁罰。

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「我是天母人」
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「我是天母人」
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「我是天母人」
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「我是天母人」

幼兒園 書包

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