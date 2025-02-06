才剛報警求救失火⋯ 高雄燕巢火警女屋主躲浴室 救出時無呼吸心跳

高雄市燕巢區一棟4層樓民宅今天中午傳出火警，女屋主發現家中失火後自行報案，但還來不及說清楚細節就匆匆掛斷電話，消防人員急忙回撥卻再也打不通，等到火勢撲滅後才發現她倒在浴室內已經沒了呼吸心跳，被緊急送醫搶救當中。

據了解，消防局是在今天中午12點17分接獲通報燕巢區中華路39巷的4層樓民宅發生火警，報案求救的報案人正是民宅女屋主，但不到一下電話便隨即斷訊，等消防單位再回撥已經打不通。

高雄市消防局出動16車35人前往搶救，現場4層樓透天建築物1樓起火，客廳及停放在1樓的車輛起火燃燒。事發當下女屋主並未逃出，而男屋主則是順利從後門逃離火場沒有大礙。