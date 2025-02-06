假冒耕莘醫院護理師講猥褻話 院方受害今報警了
新北市耕莘醫院人員發現，近期有自稱「郭俊」的人假冒該院大夜加護病房護理師，於網路上散播不當及猥褻言論，嚴重影響醫院聲譽及護理專業形象，經醫院多方查證確認，耕莘新店總院及各分院區皆無此郭姓員工，該行為已對醫院及護理專業造成嚴重影響。
耕莘醫院人員已於今天上午11時34分，向轄區新店警分局碧潭派出所報案並提供相關證據，盼警方依法調查處理。
「轉過去你要把褲子脫掉了嗎？」「那個嘴唇看起來很好用，可以讓我試用嗎？」「如果你是病患的話，我會給你特別的照顧，拿空酒瓶塞進去。」有人署名「郭俊」自稱是耕莘醫院大夜加護病房護理師，在社群網路聊天時，涉以言語騷擾女性，引起公憤。
耕莘醫院今天鄭重聲明，對於任何假冒該院名義從事不當行為，院方絕不姑息，並將持續關注此案發展，必要時採取進一步法律行動。同時呼籲民眾在網路上發言應審慎負責，共同維護良好社會風氣。
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