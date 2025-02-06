彰化、鹿港及北斗分局長調動 林英煌接掌彰化分局

內政部警政署今天發布54名高階警官人事調動，彰化縣計有彰化分局長廖志明調保七總隊督察長、鹿港分局長林英煌調彰化分局長、北斗分局黄世德調鹿港分局長，金門縣金湖分局長楊志源調彰化縣北斗分局長。

彰化縣目前有彰化分局及員林分局列為繁雜分局，依繁雜分局指標，是以刑案、交通、員警、特種行業數及轄區人口數做為衡量，鹿港分局去年年底獲警政署提升為繁雜分局，彰化縣8個分局目前已有3個繁雜分局，依正常升遷途徑，任職繁雜分局長，即取得升任縣市察局或位階相當單位的督察長、主任秘書等「門票」。

其中，鹿港分局現任分局長林英煌，已擔任3任分局長，上次調動又擦身而過，地方擔心如果未能時升任繁雜分局長，恐將因超齡影響未來的升遷，不過，他此次獲調任彰化縣最重要的彰化警分局長職務，此一疑慮也因此解套。

林英煌的表現廣受地方稱道，如今調到勤務最重的彰化警分局長，他說，感謝長官賦與重任，以及同仁、地方人士的關心，將來仍會接續廖志明分局長的打下的基礎，加強轄區治安、交通與為民服務工作。至於「升格」為繁雜分局的鹿港分局，由北斗分局長黄世德調任。

至於接任北斗分局長的金門縣金湖分局長楊志源，曾擔任彰化縣和美分局偵查隊隊長，並在刑事局及台中市警察局服務過，有刑事專長，對彰化縣也很熟悉。