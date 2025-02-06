快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區某建設公司建築工地今天發生工安意外，營建公司地下室1名建築工人施工時，不慎墜落地下室地面受傷，送醫搶救，暫無生命危險，案由勞檢單位調查事故原因。

今天上午10時48分，高雄市消防局據報，楠梓區大學三街與大學卅八街口的建築工地有人摔傷，立即派車趕赴建築工地。

警、消到場，發現是興建大樓地下室的工地，1名工人蔡姓男子（66歲）自地下1層的鋼梁墜落地下2樓地面，頭部受傷。據了解，蔡男走在鋼梁上不慎絆倒才墜地。

消防人員下樓搶救，將他固定在擔架上後，吊掛上樓送醫。蔡男仍有意識，頭部外傷流血，救護車緊急送他到國軍左營總醫院治療，顱內有出血現象正觀察中。全案由勞檢處調查。

高雄市勞工局勞檢處表示，楠梓區新建工程建案發生勞工墜落受傷案，經查是作業時未設置護欄、安全網等防止墜落措施，以及未使勞工使用安全帶，違反職業安全衛生法，勒令現場停工，並將裁處雇主3萬至30萬元罰鍰。

高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區某建築工地今天發生工安意外，消防人員正搶救受傷工人。記者林保光／攝影

工人 建築 高雄市

延伸閱讀

台中南屯傳工安意外！18歲工人6樓掉落 命危搶救中

陳其邁發小紅包 感謝中央地方協力建設高雄

影／南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

2NE1成員DARA曬高雄小物 感謝陳其邁邀唱跨年

相關新聞

台中驚傳2鷹架工人6樓摔落 釀1死1傷工安意外

台中市南屯區永春東路五段、龍鎮二街一處工地今上午傳出疑似工安意外，2名工人搭鷹架途中不慎雙雙自6樓掉落，釀18歲張姓男子...

推幼童、丟書包…士林某幼兒園爆不當對待 網曝誇張黑歷史

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿，有...

才剛報警求救失火⋯ 高雄燕巢火警女屋主躲浴室 救出時無呼吸心跳

高雄市燕巢區一棟4層樓民宅今天中午傳出火警，女屋主發現家中失火後自行報案，但還來不及說清楚細節就匆匆掛斷電話，消防人員急...

假冒耕莘醫院護理師講猥褻話 院方受害今報警了

新北市耕莘醫院人員發現，近期有自稱「郭俊」的人假冒該院大夜加護病房護理師，於網路上散播不當及猥褻言論，嚴重影響醫院聲譽及...

彰化、鹿港及北斗分局長調動 林英煌接掌彰化分局

內政部警政署今天發布54名高階警官人事調動，彰化縣計有彰化分局長廖志明調保七總隊督察長、鹿港分局長林英煌調彰化分局長、北...

高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫

高雄市楠梓區某建設公司建築工地今天發生工安意外，營建公司地下室1名建築工人施工時，不慎墜落地下室地面受傷，送醫搶救，暫無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。