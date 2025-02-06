高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫

高雄市楠梓區某建設公司建築工地今天發生工安意外，營建公司地下室1名建築工人施工時，不慎墜落地下室地面受傷，送醫搶救，暫無生命危險，案由勞檢單位調查事故原因。

今天上午10時48分，高雄市消防局據報，楠梓區大學三街與大學卅八街口的建築工地有人摔傷，立即派車趕赴建築工地。

警、消到場，發現是興建大樓地下室的工地，1名工人蔡姓男子（66歲）自地下1層的鋼梁墜落地下2樓地面，頭部受傷。據了解，蔡男走在鋼梁上不慎絆倒才墜地。

消防人員下樓搶救，將他固定在擔架上後，吊掛上樓送醫。蔡男仍有意識，頭部外傷流血，救護車緊急送他到國軍左營總醫院治療，顱內有出血現象正觀察中。全案由勞檢處調查。