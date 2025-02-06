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高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫
高雄市楠梓區某建設公司建築工地今天發生工安意外，營建公司地下室1名建築工人施工時，不慎墜落地下室地面受傷，送醫搶救，暫無生命危險，案由勞檢單位調查事故原因。
今天上午10時48分，高雄市消防局據報，楠梓區大學三街與大學卅八街口的建築工地有人摔傷，立即派車趕赴建築工地。
警、消到場，發現是興建大樓地下室的工地，1名工人蔡姓男子（66歲）自地下1層的鋼梁墜落地下2樓地面，頭部受傷。據了解，蔡男走在鋼梁上不慎絆倒才墜地。
消防人員下樓搶救，將他固定在擔架上後，吊掛上樓送醫。蔡男仍有意識，頭部外傷流血，救護車緊急送他到國軍左營總醫院治療，顱內有出血現象正觀察中。全案由勞檢處調查。
高雄市勞工局勞檢處表示，楠梓區新建工程建案發生勞工墜落受傷案，經查是作業時未設置護欄、安全網等防止墜落措施，以及未使勞工使用安全帶，違反職業安全衛生法，勒令現場停工，並將裁處雇主3萬至30萬元罰鍰。
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