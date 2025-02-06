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嘉義縣警察局督察長、主秘人事異動 2月10日交接到任

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

內政部警政署今天發布新一波高階警官人事異動，嘉義縣警正一階共有3個職務異動，新任主任秘書由督察長莊思神接任，新任督察長由宜蘭縣羅東分局長陳至瑋接任，新任竹崎分局長澎湖縣望安分局長吳誌權接任，將在2月10日交接到任。

嘉義縣警察局主任秘書蔡進明陞任台南市政府警察局督察，嘉義縣警察局督察長莊思神調任嘉義縣警察局主任秘書，宜蘭縣政府警察局羅東分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局督察長。

嘉義縣警察局竹崎分局長陳勇誌調任雲林縣警察局北港分局長，澎湖縣政府警察局望安分局長吳誌權調任嘉義縣警察局竹崎分局長。

蔡進明中央警察大學行政警察學系59期，曾任澎湖縣政府警察局主任秘書、雲林縣警察局斗六分局長、嘉義縣警察局朴子分局長、屏東縣政府警察局枋寮分局長、嘉義市政府警察局第二分局副分局長、嘉義市政府警察局公共關係科長、嘉義市政府警察局秘書科長。

莊思神中央警察大學60期、中正大學戰略暨國際事務研究所，曾任嘉義縣警察局民雄分局長、雲林縣警察局斗南分局長、嘉義縣警察局中埔分局長、台南市政府警察局後勤科股長，以及台南市政府警察局善化、新營、佳里、白河分局組長。

陳至瑋中央警察大學第66期行政警察學系、國立台灣大學政治學系研究所，曾任宜蘭縣政府警察局羅東分局長、苗栗縣警察局通霄分局長、嘉義縣警察局朴子分局長、屏東縣政府警察局恆春分局長、台北市政府警察局組長、督察員、警務正。

陳勇誌中央警察大學刑事警察學系62期，台灣首府大學休閒管理學系研究所，曾任台東縣警察局成功分局分局長、台南市政府警察局歸仁及麻豆分局組長、內政部警政署保安組警務正、屏東縣政府警察局督察科督察員、屏東縣政府警察局鑑識科警務員。

吳誌權中央警察大學法律學系65期、台灣海洋大學海洋法律研究所，曾任澎湖縣政府警察局望安分局分局長、基隆市警察局交通警察隊副隊長、基隆市警察局第三分局副分局長、基隆市警察局後勤科秘書、基隆市警察局交通警察隊組長。

嘉義縣警察局主任秘書蔡進明（二排右二）陞任台南市警察局督察，嘉義縣警察局督察長莊思神（二排右一）調任主任秘書，嘉義縣竹崎分局長陳勇誌（四排右二）調任雲林縣警察局北港分局長。報系資料照
嘉義縣警察局主任秘書蔡進明（二排右二）陞任台南市警察局督察，嘉義縣警察局督察長莊思神（二排右一）調任主任秘書，嘉義縣竹崎分局長陳勇誌（四排右二）調任雲林縣警察局北港分局長。報系資料照
嘉義縣警察局主任秘書、督察長及竹崎分局長人事異動，2月10日將交接到任。報系資料照
嘉義縣警察局主任秘書、督察長及竹崎分局長人事異動，2月10日將交接到任。報系資料照

嘉義 屏東縣政府 警察

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