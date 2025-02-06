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獨留5月嬰在家嗆奶亡 新北無照保母過失致死起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重一名張姓女子未領有合格保母人員證書，去年6月10日起，受陳姓友人委託，以每月2萬至2萬3000元費用，全天候在住處照顧陳女5個月大的孩子，卻在同年9月20日上午7時許餵奶後，將其獨留於家中出門2小時，返家時嬰孩嗆奶窒息已身亡。新北地檢署依過失致死罪嫌起訴張女。

檢警調查，張女雖無保母執照，但擁有相當豐富的育嬰經驗，因此陳女才將孩子交給張女全天托嬰，事前也曾提醒張女，小孩出生後常有吐奶的情形，依經驗張女應知悉嬰兒呼吸系統尚未發展成熟，還不會翻身，若餵奶後除拍嗝，也應隨時注意嬰孩狀況，以避免因嗆奶、溢奶導致呼吸道吸入奶水而有窒息風險。

案發當日上午8時54分，張女餵完奶後便逕自離家出門，獨留嬰兒在家，直到11時28分許返家才驚覺嬰兒已全身癱軟，奶水自嘴角溢出，雖緊急送醫仍於到院前已心跳停止，急救後不治於12時57分宣告死亡。事後經法醫解剖證明是因嗆奶、溢奶導致食物吸入呼吸道及吸入性肺炎致死。

新北市三重一名未領有合格保母人員證書的張姓女子，收托照顧陳姓友人5個月大的孩子，卻在餵奶後將嬰兒獨留在家中出門，返家時嬰孩已因溢奶、嗆奶氣絕身亡，遭新北地檢書依過失致死罪起訴。圖／示意圖，取自Ingimage
新北市三重一名未領有合格保母人員證書的張姓女子，收托照顧陳姓友人5個月大的孩子，卻在餵奶後將嬰兒獨留在家中出門，返家時嬰孩已因溢奶、嗆奶氣絕身亡，遭新北地檢書依過失致死罪起訴。圖／示意圖，取自Ingimage

保母 嬰兒

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