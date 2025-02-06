高雄議員批旅行社淪中共代理人寄賀卡 鼓山警證實旅行社已報案自清

高雄市鼓山區里長日前收到由萬事達國際旅行社寄來的賀年卡，內容卻赫見是署名北京市朝陽區台辦，令市議員張博洋質疑該旅行社是「中國代理人」，不過萬事達今也發出聲明反擊，否認有替陸方台辦寄送賀年卡，並強調已報警提告。

萬事達國際旅行社發出聲明，對於遭台灣基進市議員張博洋及其高雄黨部楊佩樺指控替台辦寄賀卡給里長一事為子虛烏有、偽造文書、惡意栽贓，並強調已展開法律行動，要揪出幕後寄件黑手，奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則將一併蒐證提告。

據了解，高雄市鼓山區三川里長莊晉勲日前收到由寄件人為「萬事達國際旅行社」寄來的賀年卡，裡頭卻是署名「北京市朝陽區台辦」，並祝賀新年，同時還附上寫有北京字樣及北京城市景觀的桌上擺飾。

張博洋痛批萬事達旅行社「業務真廣，台灣旅行社幫中國國台辦發新年賀卡給台灣里長」，並質疑「幫忙發賀卡也是中國代理人有在代理的項目之一嗎？」他更發文指控這幾年中國積極利用落地招待團，對基層里長進行滲透，用旅遊招待交朋友，來換取台灣選舉的時候有「地方中國好朋友」。

張博洋點名陸委會及交通部觀光署「知情嗎？是否有介入了解？」無奈表示過去8年國會民進黨過半的時候都不利用法制面處理，現在藍白強勢過半，親中聲音大過抗中，更不可能處理「明目張膽地幫國台辦發賀卡給基層里長」

對此，萬事達國際旅行社已在今天凌晨向鼓山警方報案，強調該賀年卡「100%絕對不是出自萬事達」，更以經營30年的信譽發誓，同時也指出賀年卡使用的貼紙並非旅行社平時寄件的信封和習慣使用的樣式，懷疑是遭人惡意栽贓。