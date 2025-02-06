7旬老翁開車上台64高架硬切車道 被聯結車擠向護欄夾困

新北市台64線快速公路三重路段，上午有1名72歲老翁駕駛轎車，上匝道之後不顧左側來車，便直接切換車道想要匯入幹道，結果被聯結車擦撞擠在護欄和隔音牆之間。消防隊趕抵，掀開車頂才將老翁救出，幸好只是飽受驚嚇。

據了解，54歲林姓司機上午9時許，駕駛滿載大型鋼梁和鐵管的聯結拖板車，正常沿台64線外側車道往板橋方向直行，行經三重路段時有1輛轎車從匝道駛上高架，直接向左切換車道想要併入主線幹道。

聯結車反應不及側邊撞上，順勢把轎車往前帶，夾在護欄隔音牆之間，幸好仍及時停下，轎車左右兩邊都被擠壓、4輪騰空，72歲沈姓駕駛受困車內無法開門逃生。

警方獲報趕抵疏導管制交通，消防隊用破壞器材掀開轎車車頂，救出沈姓老翁，幸好只是飽受驚嚇，沒有明顯外傷、意識清醒由救護車送往衛福部台北醫院檢查。