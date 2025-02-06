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疑感情問題爬電塔！台中男半空與警對峙4小時...警長勸下
台中市1名未婚男子疑感情問題，今天上午8時30分許，被發現爬上台中市龍井區沙田路四段一處電塔，警消獲報到場勸導，並鋪起氣墊防護；男子剛開始一直待在電塔上，經龍井分駐所所長林佑軒勸導，男子終於在近中午下來，結束這場鬧劇。
據了解，今天上午8時30分許，有民眾發現，龍井區沙田路四段一處電塔，有1名男子爬上電塔約三分之一處，立即報警，警方和消防員獲報到場勸導，並且在電塔下方鋪起氣墊防護。
據了解，這名男子未婚，疑有感情問題，一時情緒失控爬上電塔，最後在台中市警局烏日分局龍井分駐所所長林佑軒勸導下，終於在近中午爬下電塔，詳情待進一步釐清。
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