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12強冠軍投手林昱珉與台東縣府聯手 三振詐騙

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府響應「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，今天舉辦防詐記者會，邀請世界棒球12強賽金牌投手林昱珉一同三振詐騙。目前專注自我訓練中的林昱珉說，想賺錢，靠自己努力就對了，不要做白日夢。

「自己雖沒被騙過！但還是很小心。」林昱珉說，自己追逐美國職棒大聯盟夢想，實際上也是一種「海外求職」，曾接收海外求職詐騙的訊息，但他深知成功無捷徑，天下沒有白吃的午餐，靠自己努力就對了。

今天防詐記者會由縣長饒慶鈴和警察局長蔡燕明共同主持，警局主管幹部及機關代表與會，並邀請林昱珉分享及宣導防詐經驗。蔡簡報時表示，台東縣受理案詐騙件數及財損金額逐月下降，均為本島縣市最低。

警局統計今年1月詐騙案件數84件，財損總額達9493萬餘元，相較去年同期150件明顯下降，顯示防詐逐見成效。

這些詐騙態樣仍以「假投資」占比最高，詐騙金額6892萬餘元，佔比達72.6%。

饒慶鈴強調，目前政府和全民同隊，和詐騙集團正進行一場球賽，唯有不斷強化自覺防詐意識，才能一一三振掉各種詐騙類型手法和集團成員，贏得最後勝利。另也祝福林在職棒生涯中不斷突破，為國爭光。

美國大聯盟亞利桑那響尾蛇日前公布春訓邀請球員，雖未出現林昱珉，不過他仍不斷自主訓練。他說，未來是否會在大聯盟或3A，他沒辦法決定，但他唯一可以決定的就是把自己的身體調整到最好，剩下由公司和球團溝通。

台東縣政府響應「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，今天舉辦防詐記者會，邀請世界棒球12強賽金牌投手林昱珉一同三振詐騙。記者尤聰光／攝影
台東縣政府響應「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，今天舉辦防詐記者會，邀請世界棒球12強賽金牌投手林昱珉一同三振詐騙。記者尤聰光／攝影
台東縣政府響應「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，今天舉辦防詐記者會，邀請世界棒球12強賽金牌投手林昱珉一同三振詐騙。記者尤聰光／攝影
台東縣政府響應「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，今天舉辦防詐記者會，邀請世界棒球12強賽金牌投手林昱珉一同三振詐騙。記者尤聰光／攝影

台東 美國 詐騙集團

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