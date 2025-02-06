深夜沒人？台中男霸占中捷親子廁所偷抽菸...被檢舉 最重罰1萬

台中市翁姓男子近日在台中捷運松竹站的親子廁所內抽菸，因占用時間過久，遭人檢舉，警方到場查處，翁坦認違規行為，警方將依菸害防制法規定，函請市府衛生局裁罰，最高可罰1萬元。

台中市捷運警察隊在2日凌晨零時許獲報，有人在捷運松竹站的親子廁所內抽菸，站務人員發現後，涉案男子隨即將菸頭丟入馬桶沖走，台中捷運警察隊第一分隊警員林意賢、黃冠賓到場後，配合值班站長查證身分，查出涉案的是翁姓男子（33歲）。

翁男坦認，知道捷運站不能吸菸，但認為「已經深夜了，沒什麼旅客」，才躲進廁所抽菸。

警方拍照蒐集菸灰等物證後，將全案依違反菸害防制法，移請衛生局裁罰。

台中市捷運警察隊指出，根據菸害防制法第18條第5款之規定，民眾不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室等地點吸菸，違反者，依同法第40條第2項規定，可處2000元以上1萬元以下罰鍰，切勿心存僥倖，以避免荷包失血及影響侵害其他乘客權益，共創一個舒適、清淨、無菸害污染的搭乘捷運環境。