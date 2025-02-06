桃園三寶女駕駛油門當煞車 衝撞停等公車民眾6人傷

桃園市桃園區大興路今天清晨發生小轎車衝撞公車站牌意外，造成6名候車男女閃避不及倒地受傷，桃市消防局出動3輛救護車將受傷6人送往鄰近2家醫院救治，所幸意識皆清醒，肇事女駕駛原欲踩煞車卻誤踩油門失控，警方到場酒測值為0，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天上午7點16分據報，位於桃園區大興路188號前的「會稽國中」公車站牌發生轎車衝撞民眾，造成多人擦挫傷的車禍事故，立刻派遣第一救災救護大隊大有、桃園分隊3輛救護車6名救護員前往。救護員到場回報，現場有1輛小轎車不慎與停等公車民眾發生交通事故，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後送醫。

受傷送醫的3男3女分別為後背疼痛的42歲魯姓女子、左胸疼痛的28歲邱姓男子由大有分隊救護車送往桃園榮民醫院；左臀疼痛的26歲李姓女、右手左腳疼痛的41歲陳姓男子、右手腳疼痛的41歲張姓男子及左手及頭部撕裂傷的47歲陳姓女子由桃園分隊2輛救護車送往敏盛醫院救治，患者皆意識清楚。