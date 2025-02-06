影／一家人開車出遊10歲女兒車上嘔吐 竹科失業父連續猛踹...遭網轟

新竹縣一名男子疑近日剛從竹科失業心情不佳，帶著2名幼女到苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園散心，結果10歲小女兒身體不適在車上嘔吐，男子情緒失控竟喝叫女兒下車，隨即以腳連踹她數腳。現場附近有釣魚民眾目睹全程，當下先從遠處拍錄施暴影片並欲上前制止，不過到場時一家人以開車離去，影片晚間被轉傳上網後，引發網友撻伐號召肉搜。

苗栗警方則回覆指出，「今天凌晨3點找到當事人父女，登門確認女童無礙，但父親涉嫌觸犯兒童及少年福利與權益保障法，將面臨6萬~60萬罰鍰或接受親職教育。」

有網友昨晚在threads上貼出2段影片指出，昨下午在後龍鎮高鐵站客家圓樓旁的親水廊道童趣公園，目擊一名父親帶著2位女兒，原因不明先朝坐左後座的女兒踹了數腳，後來打開白色轎車的後尾門，情緒再度失控，朝著同一個女兒又踹了好幾腳，女兒被迫倒退、踉蹌倒地。

轄區竹南警分局表示，昨深夜約11時接獲後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園，發生1名男子對小孩施暴，獲報後立擴大追查車輛及相關人員，因案發位置地處偏遠，擴大調閱相關監視器鎖定特定車輛後，今天凌晨3時左右，偕同新竹縣竹北市派出所查訪到該車主，並確認孩童安全。

據了解，施暴的男子自稱原本在竹科工作，近期失業心情不好，昨駕車帶著2位女兒到苗栗出遊，到後龍時因10歲小女兒嘔吐在車上，他一時情緒失控，才踹了孩童。

苗縣府社會處長張國棟表示，初步觀看影片父親確有毆打等不當行為，目前需請新竹縣社會處社工調查報告移轉苗栗後，若父親施暴行為屬實，依法可裁處6萬到60萬罰鍰或接受40到50小時的親職教育，呼籲家長應做好情緒管控。