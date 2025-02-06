影／越南8+9詐騙台灣人？ 詐團車手自稱「混越南、混社會」
高雄市鼓山警方前天逮捕一名19歲詐騙集團車手，詢問對方身分，他竟脫口而出自己是「混血」假意聽不懂員警台語，經員警嚴肅要求，他更自稱自己是「混社會的、混越南」，連員警都覺得荒謬，當場查扣他的偽造工作證及手機，全案移送法辦。
鼓山警分局表示，龍華派出所前天上午接獲鄭姓民眾報案，稱其在抖音TikTok上看到投資短影音，依指示加入LINE群組，對方聲稱投資外匯及新股認購「穩賺不賠」，但反而引起鄭男察覺有異，立即向警方查證報案，警方也證實這正是典型投資詐騙手法。
為了遏止詐騙集團行騙，警方乾脆「警民合作」設下圈套，故意相約詐騙集團所謂投資理財的「外務員」見面要付款94萬元投資，但詐騙集團也不是省油的燈，為了規避查緝，詐團甚至遠從台東調派車手來高雄取款，雙方在前天下午2點約定碰面。
詐團派出的「外務員」19歲許姓男子現身後根本逃不出警方布下的天羅地網，確認其身分後隨即蜂擁而上，立刻以台語詢問要求「詐團外務員」交代身分，但許男還一度假意聽不懂，稱自己是混血身分，員警隨詢問他是混哪裡的，許男見員警態度嚴肅，還語氣輕浮表示自己是「混社會的嘛、混越南」。
警方查出，許男確實是台越混血的新二代，家住台東，因參與詐騙集團而被指示從台東特地前來高雄取款，警方還在他身上找到詐騙集團所使用的假投資單據、工作證件以及現金、手機等證物。
警方表示，詐騙集團成員在群組內假扮投顧老師，不斷以「高收益、輕鬆賺、簡單好操作」等話術吸引民眾投入資金，並要求下載詐騙APP操作，還會向受害者謊稱幸運抽中股票，但需要繳納股金才能領股票等詐騙手法，呼籲民眾提高警覺，投資前應多方查證，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言