影／越南8+9詐騙台灣人？ 詐團車手自稱「混越南、混社會」

高雄市鼓山警方前天逮捕一名19歲詐騙集團車手，詢問對方身分，他竟脫口而出自己是「混血」假意聽不懂員警台語，經員警嚴肅要求，他更自稱自己是「混社會的、混越南」，連員警都覺得荒謬，當場查扣他的偽造工作證及手機，全案移送法辦。

鼓山警分局表示，龍華派出所前天上午接獲鄭姓民眾報案，稱其在抖音TikTok上看到投資短影音，依指示加入LINE群組，對方聲稱投資外匯及新股認購「穩賺不賠」，但反而引起鄭男察覺有異，立即向警方查證報案，警方也證實這正是典型投資詐騙手法。

為了遏止詐騙集團行騙，警方乾脆「警民合作」設下圈套，故意相約詐騙集團所謂投資理財的「外務員」見面要付款94萬元投資，但詐騙集團也不是省油的燈，為了規避查緝，詐團甚至遠從台東調派車手來高雄取款，雙方在前天下午2點約定碰面。

詐團派出的「外務員」19歲許姓男子現身後根本逃不出警方布下的天羅地網，確認其身分後隨即蜂擁而上，立刻以台語詢問要求「詐團外務員」交代身分，但許男還一度假意聽不懂，稱自己是混血身分，員警隨詢問他是混哪裡的，許男見員警態度嚴肅，還語氣輕浮表示自己是「混社會的嘛、混越南」。

警方查出，許男確實是台越混血的新二代，家住台東，因參與詐騙集團而被指示從台東特地前來高雄取款，警方還在他身上找到詐騙集團所使用的假投資單據、工作證件以及現金、手機等證物。