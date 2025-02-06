身心障礙女離家失聯家屬急 中警三方合作火車上找到人

台中一名身心障礙女子日前與父母爭吵後離家失聯，家人急報案，員警打電話給這名女子，她無法說清自己身在何處，員警請她身旁乘客接電話協助，再通知鐵路派出所員警，最後三方合作帶回女子，家屬才鬆了一口氣，向熱心警、民致謝。

本月3日下午5時，大雅警分局頭家派出所接獲緊急協尋案，30歲張姓女子與父母發生爭吵，心情低落，當天早上6時獨自搭計程車離家，到大甲鎮瀾宮散心，但家人多次撥打電話聯繫，張女皆未接聽，家人擔心她發生危險，到派出所請求警方協助。

警方獲報後立即撥打電話聯繫張女，她言語表達能力受限，無法清楚說明自己身在何處，經耐心溝通，頭家派出所值班警員林佳慶請她同車乘客協助，最後確認張女搭乘的是台鐵列車，確認車次及車廂號碼後，警方聯繫台鐵調度中心，請求列車長協助確認其身分及所在位置，並通報鐵路警察局台中分局大甲所派員接應。

當列車抵達大甲站後，鐵路警察將張女帶往派出所安置，確認身體狀況無異後安撫情緒，張女父母當時無法趕赴大甲接回女兒，由大雅分局頭家派出所警員廖柏榮到大甲鐵路派出所，將張女平安載回交由家屬照顧；張女父母見到女兒平安歸來，激動向警方致謝，表示未來會更關心女兒的心理狀況，避免類似事件再次發生。