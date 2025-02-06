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竹北也感受到震盪！新埔遠紡廠鍋爐爆炸 1人被炸死1命危10餘傷

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1人被炸死！竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸 1命危10多人輕重傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠，今天凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，由於爆炸威力猛烈，1名員工當場被炸死，另有1人命危、2人重傷以及10多人輕傷，詳細起火原因，仍待調查中。

新竹縣消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，消防局派遣29車60人前往搶救，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。

據了解，棉六場北廠疑似鍋爐爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。

新竹縣消防局指出，由於爆炸威力猛烈，其中一名員工傷勢嚴重，已當場死亡，另有1人命危、2人重傷，10多名工人輕傷，至於詳細起火和爆炸原因，仍待火調人員進一步釐清。

新竹縣消防局表示，截止凌晨4點35分，工廠火勢尚未撲滅，目前持續滅火搶救中，確切的傷者及受困者資訊也尚在統計。

由於遠東化纖去年11月才發生火警，當時鐵皮倉庫全面燃燒，3樓又存放3200公升熱媒油，相當危險，消防人員出動18車40人全力撲救，所幸最後無人受困受傷，不過每逢遠東化纖發生火警，除了新埔鎮首當其衝充滿惡臭濃煙，位於下風處的區域包括竹北市也受異味影響。

有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空。圖／取自臉書「新埔人」
有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空。圖／取自臉書「新埔人」
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供

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