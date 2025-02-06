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竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

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獨／竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠，今天凌晨3時許發生疑為鍋爐爆炸起火案，爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。新竹縣消防局表示，目前正搶救中，還未知是否有人員受困受傷。

有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；不久後也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

新竹縣消防局表示，遠東化纖廠疑似鍋爐爆炸，目前起火燃燒，消防局已加派人力全力搶救中，還未知是否有人員受困或受傷。

由於遠東化纖去年11月才發生火警，當時鐵皮倉庫全面燃燒，3樓又存放3200公升熱媒油，相當危險，消防人員出動18車40人全力撲救，所幸最後無人受困受傷，不過每逢遠東化纖發生火警，除了新埔鎮首當其衝充滿惡臭濃煙，位於下風處的區域包括竹北市也受異味影響。

有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空。圖／取自臉書「新埔人」
有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空。圖／取自臉書「新埔人」

新竹 爆炸 竹北

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