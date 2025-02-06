獨／竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨3時許突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；不久後也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

新竹縣消防局表示，遠東化纖廠疑似鍋爐爆炸，目前起火燃燒，消防局已加派人力全力搶救中，還未知是否有人員受困或受傷。