彰化小客車撞上救護車 衝進鞋店 1人受傷

彰化縣和美鎮今晚一輛救護車載送病患就醫途中，在愛華路與道周路口與一輛小客車發生碰撞，小客車撞進路旁鞋店，店面玻璃碎落一地，小客車駕駛手部受傷，所幸救護車上病患與人員無恙，車禍肇事原因警方調查中。

警方表示，今晚8點多和美消防分隊救護車載送病患要到彰基醫院，行經愛華路要左轉道周路時，與周男（20歲）駕駛的小客車碰撞，周車整個撞進道周路上的鞋店，造成鞋店玻璃碎一地，店內貨架也被撞倒一地。

所幸救護車上病患和消防隊員均未受傷，患者由其他救護車接手再載往醫院，而小客車駕駛周男手也受傷送醫。