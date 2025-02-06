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玉山10天6山難 積雪救援難

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

玉山救難人員冒著冰雪摸黑在懸崖救人。圖／玉管處提供
玉山救難人員冒著冰雪摸黑在懸崖救人。圖／玉管處提供
玉山國家公園十天內發生六起山域事故，主要都是長程路線，加上山區積雪，救援相當困難。玉管處提醒，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，請不要輕易參加長程縱走登山行程，確保自身安全，也避免救難人員疲於奔命。

玉管處表示，過年前山域事故不斷，一月廿五日玉山群峰鹿山線山友頭燈失效摸黑滑落，九名搜救人員半夜頂著零下二度寒風，積雪結冰步道濕滑，冒險完成救援。廿六日南二段兩人隊伍於觀高坪附近腳踝骨折，氣候不佳無法吊掛，十名搜救人員人力背負徒步十四點五公里，完成救援任務。

春節期間事故依舊頻傳，一月卅日馬博橫斷烏拉夢斷崖一名山友墜谷，山區降雨、積雪、濃霧視線不佳，五名搜救人員垂降一五○公尺，僅發現登山杖，因氣候惡劣仍未尋獲當事人。

二月一日多尾蘭山下荖濃溪谷，六人登山隊因降雨溪水暴漲受困，花了兩天才在二月三日由直升機吊掛成功。同一天，荖濃溪谷往中之關六人因降雨溪水暴漲受困，二月二日吊掛成功。

二月三日南二段兩人隊伍，一人在塔芬谷山屋前失聯，前天氣候不佳，地面人員以徒步方式前往搜救中，氣溫零下一度，現場有降雨及冰霰，山區步道有積雪及結冰情況。

玉管處提醒四點注意事項，若沒有電信訊號的長程路線或其他探勘路線，請務必攜帶衛星通訊設備；登山行程如須渡溪，應確認降雨情形，如後續有降雨及溪水暴漲可能，請山友務必具備架繩過溪能力，否則建議取消行程。

玉山國家公園園區內、外，特別是山域事故不斷的南三段丹大、東郡橫斷路線，山區都有積雪，氣溫極低，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，請不要輕易參加長程縱走登山行程，避免救難人員疲於奔命。

玉山山域事故密集發生，救難人員利用繩索克服地形救人。圖／玉管處提供
玉山山域事故密集發生，救難人員利用繩索克服地形救人。圖／玉管處提供

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