消防員體驗營學童學習消防知識 黃偉哲：要與家人分享

台南市消防局第六大隊和緯分隊昨天配合樂獅大港英語新大港分校辦理「消防員體驗營」，現場國小生一同學習消防知識、技能，活動內容包含「消防車射水體驗」、「居家防火基本知識」、「消防衣著裝」、「住警器宣導」、「CPR及AED操作」與「火場逃生講解」，藉由闖關活動，讓學生都能獲取消防相關知識。

消防局局長李明峯表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，藉由闖關活動與民眾近距離互動，宣導防火教育，現場教導預防災害發生及在災難中避難逃生，以達到平時就具備消防常識的目的，減少災害所造成的損失。