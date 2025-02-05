美國軍官噓寒問暖稱「女王大人」喊肚餓 瘖啞婦心急匯款

劉姓瘖啞婦人在網路上認識自稱在美國擔任軍官的中年男子，對方噓寒問暖一段時間，稱呼劉婦「我的女王大人」、「我的妻子」，隨後稱因參戰，當地食物短缺，需要錢買食物；劉婦趕往匯款，轄區台南市警第一分局員警獲報到場攔阻，順利讓她打消念頭。

63歲劉姓瘖啞婦人在網路上認識一名自稱在美國擔任軍官的中年男子「Mr. Lee」，對方使用成熟帥氣的熟男照片，天天對劉婦噓寒問暖，甚至稱呼劉婦「我的女王大人」，表示希望未來能跟劉婦在一起，讓她十分心動。

近日，該男子向劉婦聲稱被國家派到烏克蘭參戰，因戰爭導致糧食短缺，最便宜的食物也要4千美元，稱呼劉婦「我十分飢餓，我的妻子」；對方請劉婦匯款20萬元讓他買食物充飢，將來返國一定會還錢。

前天下午2時許，劉婦配合前往台南市東區一間購物中心，在提款機前準備匯款，但因不會操作匯到國外，對方又改口請劉婦去購買遊戲點數卡6000元共十張；劉婦因也不知道要去哪裡購買點數卡，詢問現場工作人員。

購物中心保全見劉婦疑似遭到詐騙，通知轄區台南市警第一分局莊敬派出所，所長林海平、警員徐立昇趕往，見劉婦是瘖啞人士，既聽不清楚又無法口語溝通；徐立昇當下拿出紙筆與劉婦筆談，起初劉婦還不願回答。