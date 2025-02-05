美籍旅客行李遭錯拿航警尋回 旅客越洋發信感謝

1名美籍旅客J男搭乘美籍航空公司班機來台洽公，行李遺漏滯留於美國西雅圖，航空公司於翌日將行李託運至桃機並後送至J男下榻飯店，但J男工作忙碌只能透過查詢行李內的Apple AirTag（蘋果公司物品追蹤器）位置，卻發現行李在台北市晶華酒店。J男報警後，航警局抽絲剝繭協助尋回，他返美後發信讚賞台灣航警專業。

航警局表示，一名1月13日來台洽公的美籍旅客J男因行李遺失，向台北市政府警察局報案，J男自訴行李因航空公司遺漏在出發地，隔天才送來台灣，但行李竟被送往不是他訂房的台北市晶華酒店，由於行李箱內含價值新台幣2萬元重要物品，擔心遭有心人士不法使用。台北市政府警察局協尋不著，後續轉報航空警察局協尋。

航警局指出，案經航警局刑事警察大隊偵查員黃皓斌接手調查，發現後送J男行李來台的班機旅客中，也有一名美籍M姓旅客報案行李遺失，且行李箱的外觀、顏色均相同。經調閱監視錄影畫面並過濾清查遺失行李動態後，發現是同樣來台洽公的美籍旅客M男誤拿行李，但M男也因工作忙碌無暇將誤拿行李送回。