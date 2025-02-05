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墾丁牌樓遭撞修復費15萬 林保署：確認行為人後求償

中央社／ 屏東縣5日電

墾丁國家森林遊樂區牌樓昨晚遭車輛撞擊，拱門鋼板變形，今天下午已先移除；林業及自然保育署屏東分署表示，修復費用粗估新台幣15萬元，確認行為人後將求償相關費用。

民眾昨晚通報墾丁派出所，墾丁大街旁著名地標墾丁牌樓遭車輛撞擊。警方現勘發現，牌樓往森林遊樂區車道拱門、面向大尖山右邊車道外飾鋼板遭撞擊走位，林保署屏東分署今天下午已洽商將鋼板移除。

林保署屏東分署發布新聞稿表示，因遭撞拱門鋼板變形，無法直接復位，今天下午先行將鋼板拆除，期間道路管制，統一由下山車道單線雙向進出，現上山車道已恢復通行，後續為保護牌樓建物主體，鋼板修復後將再裝回；相關修復費用粗估約15萬元，待確認行為人將依實際修復費用及相關人事成本求償。目前警方循線調查行為人，園區營運不受影響。

林保署屏東分署指出，墾丁牌樓建置歷史已有50年以上，2004年為利遊覽車等大客車通行曾進行拱門加寬，加寬後類此撞擊案件為第1次發生；因屬偶發事件，林保署屏東分署今天先就交通安全緊急處置，有關牌樓後續維護方式及是否設置警示標誌，將再就整體環境景觀及其文資價值，一併評估考量。

屏東縣警察局恆春分局表示，正調閱周遭監視器畫面釐清案發經過，依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1至3個月。

恆春警分局呼籲，駕駛若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場等待警方到來，切勿擅自離開，以免違反規定遭罰。

墾丁 屏東縣

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